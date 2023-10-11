Украинский беспилотник со взрывчаткой пытался атаковать колонию в Брянске

В Брянске украинский беспилотник самолётного типа попытался атаковать здание исправительной колонии. Беспилотный летательный аппарат был начинён взрывчаткой С-4. В результате дрон с реактивным двигателем упал и разбился. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что инцидент произошёл вечером 10 октября, БПЛА прилетел на территорию исправительной колонии № 2. После крушения детонации не произошло. Сотрудники учреждения и заключённые не пострадали. На месте падения БПЛА обнаружили взрывчатку С-4. Её вес составил около 500 граммов, она была начинена поражающими элементами в виде шарикоподшипников.