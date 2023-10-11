ВСУ попытались атаковать хранилище с топливом в Брянской области

Целью украинских беспилотников, сбитых сегодня ночью в Суражском районе Брянской области, было хранилище с топливом. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

Около полуночи в посёлке Лесное Суражского района примерно на высоте 60 метров был обнаружен первый беспилотник самолётного типа. Его сбили из антидронового ружья, после чего посадили в поле с помощью средств радиоэлектронной борьбы, где он и взорвался.

Второй БПЛА, аналогично пытавшийся атаковать хранилище с топливом, также был сбит. Обломки украинского беспилотника упали на одну из пустых цистерн. Предварительно, пострадавших нет.