ВСУ попытались атаковать хранилище с топливом в Брянской области
SHOT: ВСУ с помощью БПЛА хотели атаковать хранилище с топливом в Брянской области
Целью украинских беспилотников, сбитых сегодня ночью в Суражском районе Брянской области, было хранилище с топливом. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.
Около полуночи в посёлке Лесное Суражского района примерно на высоте 60 метров был обнаружен первый беспилотник самолётного типа. Его сбили из антидронового ружья, после чего посадили в поле с помощью средств радиоэлектронной борьбы, где он и взорвался.
Второй БПЛА, аналогично пытавшийся атаковать хранилище с топливом, также был сбит. Обломки украинского беспилотника упали на одну из пустых цистерн. Предварительно, пострадавших нет.
Лайф рассказывал, что российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области. Совершить террористический акт украинские силы намеревались при помощи двух беспилотников самолётного типа.
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