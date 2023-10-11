Два украинских беспилотника уничтожены в небе над Брянской областью
Богомаз: Два украинских БПЛА самолётного типа уничтожены над Брянской областью
Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области. Совершить террористический акт украинские силы намеревались при помощи беспилотников самолётного типа, которые были обнаружены и уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.
По словам Богомаза, сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Лайф сообщал, что 3 октября украинские военные обстреляли посёлок Климово в Брянской области кассетными боеприпасами. Затем в тот же день ВСУ выпустили кассетный снаряд реактивной системой залпового огня "Ураган" по городу Севску, который находится в 28 километрах от границы. Кроме того, под удар попали Пожарский и Трубчевский районы.
Getty Images / NiseriN