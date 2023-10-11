Два украинских беспилотника уничтожены в небе над Брянской областью

Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области. Совершить террористический акт украинские силы намеревались при помощи беспилотников самолётного типа, которые были обнаружены и уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.