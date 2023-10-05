В брянском посёлке нарушено энергоснабжение после обстрела ВСУ
Богомаз: ВСУ обстреляли посёлок Суземка Брянской области, пострадавших нет
Посёлок Суземка Брянской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы обстреляли поселок Суземка. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.
Ранее ВСУ обстреляли город Рыльск Курской области кассетными снарядами. В результате атаки ранения средней степени тяжести получила женщина, она госпитализирована. На месте происшествия были замечены неразорвавшиеся снаряды. Сейчас на опасных участках работают сапёры.
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