В брянском посёлке нарушено энергоснабжение после обстрела ВСУ

Посёлок Суземка Брянской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы обстреляли поселок Суземка. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.