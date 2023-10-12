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12 октября, 03:50

Погиб ребёнок: Число жертв после атаки ВСУ под Белгородом выросло до трёх

Гладков: Число погибших после атаки ВСУ под Белгородом выросло до трёх

Число погибших в результате падения украинского беспилотника на дом в Белгородском районе увеличилось до трёх. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, из-под завалов извлекли тело маленького ребёнка.

По его словам, из-за падения БПЛА на окраине Белгорода было уничтожено два жилых дома. В результате возникшего взрыва повреждения получили ещё несколько домов и автомобилей.

  • Из-за падения БПЛА на окраине Белгорода было уничтожено два жилых дома, соседние получили повреждения. Обложка © t.me / Настоящий Гладков
    Из-за падения БПЛА на окраине Белгорода было уничтожено два жилых дома, соседние получили повреждения. Обложка © t.me / Настоящий Гладков
  • Из-за падения БПЛА на окраине Белгорода было уничтожено два жилых дома. Обложка © t.me / Настоящий Гладков
    Из-за падения БПЛА на окраине Белгорода было уничтожено два жилых дома. Обложка © t.me / Настоящий Гладков

Из-за падения БПЛА на окраине Белгорода было уничтожено два жилых дома, соседние получили повреждения. Обложка © t.me / Настоящий Гладков

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"Три человека погибли, один из них — маленький ребенок. Ещё два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают всё, чтобы спасти их жизни", — уточнил Гладков.

Губернатор подчеркнул, что в связи с трагическими событиями сегодня в регионе изменят график мероприятий. Он выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что им будет оказана вся необходимая помощь.

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Напомним, что украинский беспилотник самолётного типа был сбит в небе над Белгородской областью 11 октября, в 23:50. Его обломки рухнули на жилой дом в Белгородском районе, после чего произошло возгорание. В результате падения частей дрона пострадали два человека — мужчина и женщина, они находятся в тяжёлом состоянии. Позднее из-под обломков извлекли тела двух человек.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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