Погиб ребёнок: Число жертв после атаки ВСУ под Белгородом выросло до трёх
Гладков: Число погибших после атаки ВСУ под Белгородом выросло до трёх
Число погибших в результате падения украинского беспилотника на дом в Белгородском районе увеличилось до трёх. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, из-под завалов извлекли тело маленького ребёнка.
По его словам, из-за падения БПЛА на окраине Белгорода было уничтожено два жилых дома. В результате возникшего взрыва повреждения получили ещё несколько домов и автомобилей.
"Три человека погибли, один из них — маленький ребенок. Ещё два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают всё, чтобы спасти их жизни", — уточнил Гладков.
Губернатор подчеркнул, что в связи с трагическими событиями сегодня в регионе изменят график мероприятий. Он выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что им будет оказана вся необходимая помощь.
Напомним, что украинский беспилотник самолётного типа был сбит в небе над Белгородской областью 11 октября, в 23:50. Его обломки рухнули на жилой дом в Белгородском районе, после чего произошло возгорание. В результате падения частей дрона пострадали два человека — мужчина и женщина, они находятся в тяжёлом состоянии. Позднее из-под обломков извлекли тела двух человек.
t.me / Настоящий Гладков