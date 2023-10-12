Погиб ребёнок: Число жертв после атаки ВСУ под Белгородом выросло до трёх

Число погибших в результате падения украинского беспилотника на дом в Белгородском районе увеличилось до трёх. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, из-под завалов извлекли тело маленького ребёнка.

По его словам, из-за падения БПЛА на окраине Белгорода было уничтожено два жилых дома. В результате возникшего взрыва повреждения получили ещё несколько домов и автомобилей.





"Три человека погибли, один из них — маленький ребенок. Ещё два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают всё, чтобы спасти их жизни", — уточнил Гладков.