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7 октября, 08:24

Мужчину убило украинским снарядом прямо на улице посёлка Уразово под Белгородом

Гладков: Один человек погиб во время обстрела ВСУ Уразово в Белгородской области

Украинская армия нанесла удар по посёлку Уразово Белгородской области из РСЗО "Град", погиб один мужчина, около 14 домов повреждены. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Обстрел посёлка Уразово Белгородской области. Видео © t.me / Mash

"Один человек погиб — мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте", — написал он.

Четырнадцать частных домов получили повреждения, также под удар попал социальный объект — на его территории разрушены хозпостройка и складское помещение, а также осколками посечена "Газель". Mash публикует кадры с камер наблюдения одного из домов, на них слышен свистящий звук прилёта украинского снаряда, после чего происходит взрыв.

Издание уточняет, что как минимум двое человек получили ранения в результате атаки с украинской стороны. Всего зафиксировано шесть прилётов по посёлку.

Более 20 домов оказались повреждены при обстреле Шебекина

Более 20 домов оказались повреждены при обстреле Шебекина

В конце сентября сообщалось, что ВСУ обстреляли посёлок Уразово Валуйского района Белгородской области кассетными боеприпасами. Противник выпустил пять снарядов из РСЗО "Град". Пострадали две женщины.

Обложка ©

Getty Images / Libkos

Татьяна Миссуми
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