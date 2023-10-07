Мужчину убило украинским снарядом прямо на улице посёлка Уразово под Белгородом
Гладков: Один человек погиб во время обстрела ВСУ Уразово в Белгородской области
Украинская армия нанесла удар по посёлку Уразово Белгородской области из РСЗО "Град", погиб один мужчина, около 14 домов повреждены. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Обстрел посёлка Уразово Белгородской области. Видео © t.me / Mash
"Один человек погиб — мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте", — написал он.
Четырнадцать частных домов получили повреждения, также под удар попал социальный объект — на его территории разрушены хозпостройка и складское помещение, а также осколками посечена "Газель". Mash публикует кадры с камер наблюдения одного из домов, на них слышен свистящий звук прилёта украинского снаряда, после чего происходит взрыв.
Издание уточняет, что как минимум двое человек получили ранения в результате атаки с украинской стороны. Всего зафиксировано шесть прилётов по посёлку.
В конце сентября сообщалось, что ВСУ обстреляли посёлок Уразово Валуйского района Белгородской области кассетными боеприпасами. Противник выпустил пять снарядов из РСЗО "Град". Пострадали две женщины.
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