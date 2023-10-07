Мужчину убило украинским снарядом прямо на улице посёлка Уразово под Белгородом

Украинская армия нанесла удар по посёлку Уразово Белгородской области из РСЗО "Град", погиб один мужчина, около 14 домов повреждены. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Обстрел посёлка Уразово Белгородской области. Видео © t.me / Mash

"Один человек погиб — мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте", — написал он.

Четырнадцать частных домов получили повреждения, также под удар попал социальный объект — на его территории разрушены хозпостройка и складское помещение, а также осколками посечена "Газель". Mash публикует кадры с камер наблюдения одного из домов, на них слышен свистящий звук прилёта украинского снаряда, после чего происходит взрыв.

Издание уточняет, что как минимум двое человек получили ранения в результате атаки с украинской стороны. Всего зафиксировано шесть прилётов по посёлку.