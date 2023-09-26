Дом разрушен в результате обстрела ВСУ Белгородчины кассетными боеприпасами
SHOT: ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами
Частный дом в Уразове Белгородской области, уничтоженный при обстреле со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / "Настоящий Гладков"
ВСУ обстреляли посёлок Уразово Валуйского района Белгородской области кассетными боеприпасами. По данным SHOT, всё произошло накануне: противник выпустил пять снарядов из РСЗО "Град" по населённому пункту в десяти километрах от границы.
Один из них уничтожил частный дом на улице Луговой, а остальные упали в поле. Пострадали две пожилые женщины: 76-летнюю контузило, а 64-летней соседке рассекло бровь осколком стекла. По предварительным данным, огонь вёлся из села Тополи Харьковской области — всего в 1,4 километра от границы.
А в Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию. Обесточено семь населённых пунктов.