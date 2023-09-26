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26 сентября, 07:11

Дом разрушен в результате обстрела ВСУ Белгородчины кассетными боеприпасами

SHOT: ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами

<p>Частный дом в Уразове Белгородской области, уничтоженный при обстреле со стороны ВСУ. Обложка © <a href="https://t.me/vvgladkov/3665" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Настоящий Гладков"</p>

Частный дом в Уразове Белгородской области, уничтоженный при обстреле со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / "Настоящий Гладков"

ВСУ обстреляли посёлок Уразово Валуйского района Белгородской области кассетными боеприпасами. По данным SHOT, всё произошло накануне: противник выпустил пять снарядов из РСЗО "Град" по населённому пункту в десяти километрах от границы.

Один из них уничтожил частный дом на улице Луговой, а остальные упали в поле. Пострадали две пожилые женщины: 76-летнюю контузило, а 64-летней соседке рассекло бровь осколком стекла. По предварительным данным, огонь вёлся из села Тополи Харьковской области — всего в 1,4 километра от границы.

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Матвей Константинов
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