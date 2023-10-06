Более 20 домов оказались повреждены при обстреле Шебекина
Гладков: 24 дома повреждены при обстреле ВСУ Шебекина в Белгородской области
В результате обстрела ВСУ Шебекинского округа Белгородской области оказались повреждены более 20 домов и пять объектов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Так, в городе Шебекино было зафиксировано шесть прилётов, в результате которых повреждения получили три торговых объекта, инфраструктурное и административное здания и один автомобиль.
"По посёлку Шебекинский выпущено 13 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Повреждены 24 частных домовладения, один легковой автомобиль и один автобус", — написал он в своём телеграм-канале.
Помимо этого, под атаку вражеских войск попали сёла в Белгородском, Волоконовском, Краснояружском районах, а также в Валуйском и Грайворонском городских округах.
Вчера вечером в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили об уничтожении беспилотника самолётного типа в небе над Белгородской областью. Средства ПВО пресекли террористическую атаку украинской стороны около десяти вечера. После этого глава региона Вячеслав Гладков сообщил о шести сбитых дронах над Белгородом и Белгородским районом.
ТАСС / Павел Колядин