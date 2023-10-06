Более 20 домов оказались повреждены при обстреле Шебекина

В результате обстрела ВСУ Шебекинского округа Белгородской области оказались повреждены более 20 домов и пять объектов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Так, в городе Шебекино было зафиксировано шесть прилётов, в результате которых повреждения получили три торговых объекта, инфраструктурное и административное здания и один автомобиль.

"По посёлку Шебекинский выпущено 13 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Повреждены 24 частных домовладения, один легковой автомобиль и один автобус", — написал он в своём телеграм-канале.