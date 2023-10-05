Украинский беспилотник уничтожен силами ПВО над Белгородской областью
Минобороны: Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в небе над Белгородской областью
Киевский режим попытался вновь атаковать территорию России с применением беспилотников. Как уточнили в Минобороны РФ, украинский дрон самолётного типа был обнаружен и уничтожен в небе над Белгородской областью в 22:00.
"5 октября около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", — заявили в Минобороны.
Ранее Лайф писал о том, что в ночь на 4 октября Вооружённые силы Украины попытались совершить террористические атаки по объектам на территории России. По данным Минобороны, ПВО сработала в небе над тремя регионами — Брянской, Белгородской и Курской областями. Всего удалось перехватить и уничтожить 31 БПЛА.
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