Украинский беспилотник уничтожен силами ПВО над Белгородской областью

Киевский режим попытался вновь атаковать территорию России с применением беспилотников. Как уточнили в Минобороны РФ, украинский дрон самолётного типа был обнаружен и уничтожен в небе над Белгородской областью в 22:00.

"5 октября около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", — заявили в Минобороны.