Гладков сообщил о шести сбитых дронах над Белгородом

Шесть украинских беспилотников было уничтожено в небе над Белгородом и районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в телеграм-канале.