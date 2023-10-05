Гладков сообщил о шести сбитых дронах над Белгородом
Гладков: Шесть украинских дронов были сбиты над Белгородом силами ПВО
Шесть украинских беспилотников было уничтожено в небе над Белгородом и районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в телеграм-канале.
Ранее в Минобороны сообщили, что в небе над Белгородской областью был уничтожен беспилотник самолётного типа. Террористическая атака была пресечена средствами ПВО в 22:00.
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