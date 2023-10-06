Владелец левого нагана из Шебекина так не хотел сдаваться, что пытался взорвать свой дом
Под Белгородом владелец гранаты хотел взорвать дом газом, чтобы не сдаваться
Владелец незарегистрированного оружия из Шебекина Белгородской области пытался взорвать квартиру и, видимо, заодно соседей, чтобы не сдаваться полиции. По данным SHOT, страшную трагедию чуть не устроил 49-летний Алексей Ш., когда около 08:00 к нему с обыском нагрянули сотрудники Росгвардии и ОМОНа.
Правоохранители потребовали открыть дверь, однако мужчина решил не сдаваться: включил плиту и засел в ожидании, пока газ заполонит помещение. Но силовики почуяли странный запах и вскрыли квартиру. Подозреваемый оказал сопротивление, но был задержан. Взрыва удалось избежать.
Оказалось, что правоохранители пришли по адресу: дома у Алексея нашли револьвер системы Нагана без номера, три патрона к нему и гранату Ф-1 с взрывателем. За нежелание платить по закону и буйный нрав шебекинец помимо дела за незаконное хранение оружия нарвался на ещё две статьи: "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Покушение на убийство двух и более лиц".
А ранее Лайф рассказывал, как пятиклассник из Смоленска принёс в школу настоящую немецкую боевую гранату времён Великой Отечественной войны. Мальчик нашёл её в клумбе и не придумал ничего лучше, чем в открытую похвастаться этим перед сверстниками.
Валерий Шарифулин / ТАСС