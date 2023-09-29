Пятиклассник нашёл боевую немецкую гранату и принёс её в школу в Смоленске

Пятиклассник принёс в школу в Смоленске немецкую боевую гранату времён Великой Отечественной войны. Об этом передаёт телеграм-канал SHOT.

По данным канала, всё произошло 28 сентября в школе № 14 города Смоленска. 11-летний школьник достал снаряд из портфеля и начал хвастаться перед одноклассниками. В этот момент рядом проходил замдиректора школы, который и увидел происходящее. Он забрал "трофей" и вызвал специалистов экстренных служб.

Прибывшие на место эксперты установили, что это был немецкий осколочно-фугасный трассирующий снаряд артиллерийского выстрела к пушке калибра 37 мм. Специалисты подчеркнули, что боеприпас хорошо сохранился и был в полной боеспособности. Позднее его уничтожили сотрудники МЧС.

Сам школьник полицейским заявил, что просто нашёл снаряд в клумбе по пути в школу. Как там оказалась граната, предстоит выяснить силовикам.