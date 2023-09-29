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29 сентября, 05:07

Пятиклассник нашёл боевую немецкую гранату и принёс её в школу в Смоленске

SHOT: В Смоленске пятиклассник принёс боевую немецкую гранату в школу

Пятиклассник принёс в школу в Смоленске немецкую боевую гранату времён Великой Отечественной войны. Об этом передаёт телеграм-канал SHOT.

По данным канала, всё произошло 28 сентября в школе № 14 города Смоленска. 11-летний школьник достал снаряд из портфеля и начал хвастаться перед одноклассниками. В этот момент рядом проходил замдиректора школы, который и увидел происходящее. Он забрал "трофей" и вызвал специалистов экстренных служб.

Прибывшие на место эксперты установили, что это был немецкий осколочно-фугасный трассирующий снаряд артиллерийского выстрела к пушке калибра 37 мм. Специалисты подчеркнули, что боеприпас хорошо сохранился и был в полной боеспособности. Позднее его уничтожили сотрудники МЧС.

Сам школьник полицейским заявил, что просто нашёл снаряд в клумбе по пути в школу. Как там оказалась граната, предстоит выяснить силовикам.

Гранату нашли в комнате арендатора склада в Москве

Гранату нашли в комнате арендатора склада в Москве

Ранее Лайф писал, что неизвестные установили растяжку с гранатой Ф-1 на двери дома на Тургеневской улице в Туле. В результате от взрыва пострадала местная кошка Аляска — ветеринары диагностировали у неё контузию.

Обложка ©

Unsplash

Андрей Соловьёв
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