Гранату нашли в комнате арендатора склада в Москве

По данным телеграм-канала, подозрительный предмет найден на третьем этаже складского помещения. В общей сложности из здания эвакуировались 10 человек, в данный момент на месте работают сапёры и кинологи.

Ранее Лайф сообщал, что двое подростков в Ингушетии подорвались на гранате, которую нашли во дворе. Оба пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии. Сейчас за их жизнь борются медики.