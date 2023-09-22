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22 сентября, 09:18

Гранату нашли в комнате арендатора склада в Москве

SHOT: На складе "Сити-Бокс" в Хорошёвском районе Москвы обнаружили гранату

В комнате арендатора складского комплекса "Сити-Бокс" в Хорошёвском районе Москвы обнаружили гранату, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, подозрительный предмет найден на третьем этаже складского помещения. В общей сложности из здания эвакуировались 10 человек, в данный момент на месте работают сапёры и кинологи.

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Ранее Лайф сообщал, что двое подростков в Ингушетии подорвались на гранате, которую нашли во дворе. Оба пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии. Сейчас за их жизнь борются медики.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Наталья Исакова
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