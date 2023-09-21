Двое подростков в Ингушетии подорвались на гранате, которую нашли во дворе
В Ингушетии двое 14-летних подростков подорвались на гранате, которую нашли возле сарая во дворе дома. Оба пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии. За их жизнь борются медики, сообщает SHOT.
Уточняется, что инцидент произошёл 20 сентября в селе Верхние Ачалуки Малгобекского района. Один из мальчиков пригласил сверстника к себе в гости, они играли во дворе дома и нашли склад с боеприпасами под досками возле сарая.
Девятиклассники начали рассматривать одну из гранат Ф-1, в какой-то момент она взорвалась. В результате случившегося один мальчик получил осколочные ранения шеи с повреждением крупных сосудов. У другого диагностировали проникающее ранение в грудь и живот.
Оказалось, что в схроне также были ещё две гранаты Ф-1, дымовая шашка, три магазина для автомата Калашникова, патроны и гранатомётный выстрел ВОГ-17. Выясняется, как хозяин дома связан с данным схроном с оружием.
Ранее Лайф писал о том, что в городе Россошь Воронежской области трое мужчин погибли при взрыве гранаты в частном доме. Предварительно, в результате инцидента пострадали ещё два человека. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
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