Двое подростков в Ингушетии подорвались на гранате, которую нашли во дворе

В Ингушетии двое 14-летних подростков подорвались на гранате, которую нашли возле сарая во дворе дома. Оба пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии. За их жизнь борются медики, сообщает SHOT.

Уточняется, что инцидент произошёл 20 сентября в селе Верхние Ачалуки Малгобекского района. Один из мальчиков пригласил сверстника к себе в гости, они играли во дворе дома и нашли склад с боеприпасами под досками возле сарая.

Девятиклассники начали рассматривать одну из гранат Ф-1, в какой-то момент она взорвалась. В результате случившегося один мальчик получил осколочные ранения шеи с повреждением крупных сосудов. У другого диагностировали проникающее ранение в грудь и живот.

Оказалось, что в схроне также были ещё две гранаты Ф-1, дымовая шашка, три магазина для автомата Калашникова, патроны и гранатомётный выстрел ВОГ-17. Выясняется, как хозяин дома связан с данным схроном с оружием.