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17 сентября, 09:36

В Москве заминировали гараж растяжкой с гранатой

SHOT: В Москве в Бибирево заминировали гараж растяжкой с гранатой Ф1

В Москве гараж в районе Бибирево заминировали растяжкой с гранатой. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл в Юрловском проезде. По предварительным данным, речь идёт о гранате Ф1. Предохранитель отошёл от взрывателя и держится на проволоке. На месте работают взрывотехники.

Под Воронежем из-за взрыва гранаты погибли трое мужчин

Под Воронежем из-за взрыва гранаты погибли трое мужчин

Ранее Лайф писал, что игрушечная граната в рюкзаке у школьника парализовала работу зоны досмотра Пулково в Санкт-Петербурге. С семьёй провели профилактическую беседу и рассказали об опасности предметов, похожих на реальное оружие.

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ТАСС / Анастасия Диева

Никита Никонов
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