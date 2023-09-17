В Москве заминировали гараж растяжкой с гранатой

В Москве гараж в районе Бибирево заминировали растяжкой с гранатой. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл в Юрловском проезде. По предварительным данным, речь идёт о гранате Ф1. Предохранитель отошёл от взрывателя и держится на проволоке. На месте работают взрывотехники.