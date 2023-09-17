В Москве заминировали гараж растяжкой с гранатой
SHOT: В Москве в Бибирево заминировали гараж растяжкой с гранатой Ф1
В Москве гараж в районе Бибирево заминировали растяжкой с гранатой. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Инцидент произошёл в Юрловском проезде. По предварительным данным, речь идёт о гранате Ф1. Предохранитель отошёл от взрывателя и держится на проволоке. На месте работают взрывотехники.
Ранее Лайф писал, что игрушечная граната в рюкзаке у школьника парализовала работу зоны досмотра Пулково в Санкт-Петербурге. С семьёй провели профилактическую беседу и рассказали об опасности предметов, похожих на реальное оружие.
ТАСС / Анастасия Диева