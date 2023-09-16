Под Воронежем из-за взрыва гранаты погибли трое мужчин
SHOT: Трое мужчин погибли при взрыве гранаты в частном доме в Россоши
Трое мужчин погибли при взрыве гранаты в частном доме в городе Россошь Воронежской области, сообщает SHOT.
Кадры с места ЧП в Воронежской области, где при взрыве гранаты погибли трое мужчин. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, предварительно, ещё два человека пострадали. Сейчас на месте работают оперативники, обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что двое мужчин пострадали при взрыве газа в жилом доме под Новосибирском. Судя по кадрам с места, деревянное одноэтажное здание, где произошло ЧП, оказалось полностью разрушено.
Кадр из видео Telegram / SHOT