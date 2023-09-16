Под Воронежем из-за взрыва гранаты погибли трое мужчин

Трое мужчин погибли при взрыве гранаты в частном доме в городе Россошь Воронежской области, сообщает SHOT.

Кадры с места ЧП в Воронежской области, где при взрыве гранаты погибли трое мужчин. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, предварительно, ещё два человека пострадали. Сейчас на месте работают оперативники, обстоятельства трагедии выясняются.