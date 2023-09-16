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16 сентября, 15:16

Под Воронежем из-за взрыва гранаты погибли трое мужчин

SHOT: Трое мужчин погибли при взрыве гранаты в частном доме в Россоши

Трое мужчин погибли при взрыве гранаты в частном доме в городе Россошь Воронежской области, сообщает SHOT.

Кадры с места ЧП в Воронежской области, где при взрыве гранаты погибли трое мужчин. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, предварительно, ещё два человека пострадали. Сейчас на месте работают оперативники, обстоятельства трагедии выясняются.

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Ранее Лайф сообщал, что двое мужчин пострадали при взрыве газа в жилом доме под Новосибирском. Судя по кадрам с места, деревянное одноэтажное здание, где произошло ЧП, оказалось полностью разрушено.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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