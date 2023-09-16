Регион

Уведомления отключены

16 сентября, 09:14

Под Новосибирском прогремел взрыв в частном доме, есть пострадавшие

ГУ МЧС: Двое мужчин пострадали при взрыве газа в жилом доме под Новосибирском

<p>Последствия после взрыва газа в частном доме в городе Барабинске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/prokuratura_nso/2829" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Новосибирской области</a></p>

Последствия после взрыва газа в частном доме в городе Барабинске. Обложка © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме в городе Барабинске Новосибирской области. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

"По предварительным данным, двое мужчин получили травмы. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение Барабинска", — говорится в сообщении.

Судя по кадрам с места, деревянный дом, где произошёл взрыв газа, оказался полностью разрушен. В общей сложности, по данным МЧС, в ликвидации последствий было задействовано 29 сотрудников ведомства и 10 единиц техники. На место уже выехали прокуроры, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, отметили в надзорном ведомстве.

В Саратовской области произошёл пожар после разгерметизации газопровода

В Саратовской области произошёл пожар после разгерметизации газопровода

Ранее Лайф сообщал, что многоэтажка загорелась после взрыва газа в Махачкале. Из здания было эвакуировано 70 человек, ещё десять жильцов были спасены. Позже сообщалось, что открытое горение ликвидировали. Также стало известно, что дом был построен незаконно.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Новосибирская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров