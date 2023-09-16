Под Новосибирском прогремел взрыв в частном доме, есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме в городе Барабинске Новосибирской области. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Судя по кадрам с места, деревянный дом, где произошёл взрыв газа, оказался полностью разрушен. В общей сложности, по данным МЧС, в ликвидации последствий было задействовано 29 сотрудников ведомства и 10 единиц техники. На место уже выехали прокуроры, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, отметили в надзорном ведомстве.