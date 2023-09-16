Под Новосибирском прогремел взрыв в частном доме, есть пострадавшие
ГУ МЧС: Двое мужчин пострадали при взрыве газа в жилом доме под Новосибирском
Последствия после взрыва газа в частном доме в городе Барабинске. Обложка © Telegram / Прокуратура Новосибирской области
Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме в городе Барабинске Новосибирской области. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"По предварительным данным, двое мужчин получили травмы. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение Барабинска", — говорится в сообщении.
Судя по кадрам с места, деревянный дом, где произошёл взрыв газа, оказался полностью разрушен. В общей сложности, по данным МЧС, в ликвидации последствий было задействовано 29 сотрудников ведомства и 10 единиц техники. На место уже выехали прокуроры, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, отметили в надзорном ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что многоэтажка загорелась после взрыва газа в Махачкале. Из здания было эвакуировано 70 человек, ещё десять жильцов были спасены. Позже сообщалось, что открытое горение ликвидировали. Также стало известно, что дом был построен незаконно.