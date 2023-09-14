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14 сентября, 20:55

Открытое горение в жилом доме в пригороде Махачкалы ликвидировали

<p>Работа пожарных в посёлке Семендер в пригороде Махачкалы. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/mchs_official/11400" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Работа пожарных в посёлке Семендер в пригороде Махачкалы. Обложка © T.me / МЧС России

Открытое горение в жилом доме в посёлке Семендер в пригороде Махачкалы ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Открытое горение в жилом доме в Махачкале ликвидировано", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.

В дагестанской многоэтажке спасли молящих о помощи с верхних этажей после взрыва газа

В дагестанской многоэтажке спасли молящих о помощи с верхних этажей после взрыва газа

Напомним, пожар в многоэтажке случился после взрыва газа в одной из квартир. Огонь локализовали на площади 600 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 70 человек, ещё десять жильцов были спасены.

Артур Лапсаков
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