Регион

Уведомления отключены

14 сентября, 21:39

Дом в пригороде Махачкалы, где произошёл взрыв газа, был построен незаконно

Многоэтажный жилой дом в посёлке Семендер в пригороде Махачкалы, в котором начался пожар после взрыва газа, был построен самовольно и не введён в эксплуатацию. Об этом сообщила в официальном телеграм-канале администрация города.

Разрушения в доме в пригороде Махачкалы после взрыва газа и пожара. Видео © Telegram / Юсуп Умавов

Глава Махачкалы Юсуп Умавов информировал, что на месте происшествия находятся его заместители, глава Кировского района города, руководители структурных подразделений мэрии. Работают все экстренные службы. Жертв и пострадавших на этот момент нет.

В дагестанской многоэтажке спасли молящих о помощи с верхних этажей после взрыва газа

В дагестанской многоэтажке спасли молящих о помощи с верхних этажей после взрыва газа

Напомним, пожар в многоэтажке случился после взрыва газа в одной из квартир. Из здания было эвакуировано 70 человек, ещё десять жильцов были спасены. Позже сообщалось, что открытое горение ликвидировали.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Юсуп Умавов

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров