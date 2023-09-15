Дом в пригороде Махачкалы, где произошёл взрыв газа, был построен незаконно
Многоэтажный жилой дом в посёлке Семендер в пригороде Махачкалы, в котором начался пожар после взрыва газа, был построен самовольно и не введён в эксплуатацию. Об этом сообщила в официальном телеграм-канале администрация города.
Разрушения в доме в пригороде Махачкалы после взрыва газа и пожара. Видео © Telegram / Юсуп Умавов
Глава Махачкалы Юсуп Умавов информировал, что на месте происшествия находятся его заместители, глава Кировского района города, руководители структурных подразделений мэрии. Работают все экстренные службы. Жертв и пострадавших на этот момент нет.
Напомним, пожар в многоэтажке случился после взрыва газа в одной из квартир. Из здания было эвакуировано 70 человек, ещё десять жильцов были спасены. Позже сообщалось, что открытое горение ликвидировали.
Кадр из видео Telegram / Юсуп Умавов