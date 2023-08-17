Жителя Ставрополья пытались подорвать гранатой за кислую мину на чужой свадьбе

В Ставропольском крае 26-летний местный житель кинул боевую гранату в дом своего знакомого в ночь после свадьбы, на которой они оба гуляли в качестве гостей. Конфликт, как пишет SHOT , начался ещё в разгар торжества: мужчины поссорились, потому что первому показалось, что второй недостаточно радовался за молодых.

После торжества парень уехал домой, но уснуть никак не мог, так как всё ещё кипел от злости, а во втором часу ночи поехал к 45-летнему оппоненту, чтобы метнуть в его дом гранату. Она сдетонировала. Взрывом в доме выбило стёкла, повредило забор и кирпичную кладку. Хозяин в это время спал и каким-то образом не получил ни царапинки. А вот "свадебным мстителем" заинтересовалась полиция.