"Граната" в рюкзаке у школьника парализовала работу зоны досмотра Пулково

Работа зоны досмотра петербургского аэропорта Пулково оказалась парализована на несколько минут из-за подозрительного предмета в рюкзаке у пассажира-школьника. Как пишет Mash, ленты были остановлены, на место пришлось вызывать взрывотехников.

По данным телеграм-канала, во время досмотра на сканере в вещах ребёнка заметили "гранату". Прибывшие на место эксперты выяснили, что в портфеле лежит игрушка. С семьёй провели профилактическую беседу и рассказали об опасности игрушек, похожих на реальное оружие.