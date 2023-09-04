"Граната" в рюкзаке у школьника парализовала работу зоны досмотра Пулково
В Пулково в рюкзаке у школьника нашли предмет, похожий на гранату
Работа зоны досмотра петербургского аэропорта Пулково оказалась парализована на несколько минут из-за подозрительного предмета в рюкзаке у пассажира-школьника. Как пишет Mash, ленты были остановлены, на место пришлось вызывать взрывотехников.
По данным телеграм-канала, во время досмотра на сканере в вещах ребёнка заметили "гранату". Прибывшие на место эксперты выяснили, что в портфеле лежит игрушка. С семьёй провели профилактическую беседу и рассказали об опасности игрушек, похожих на реальное оружие.
А ранее полиция нагрянула в школу в Савёловском районе Москвы из-за похожей "гранаты". Дело в том, что кто-то выбросил прямо на газон возле здания упаковку от жидких конфет, которые продаются в зелёном футляре, похожем на гранату.
ТАСС / Роман Пименов