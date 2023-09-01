"Гранатоподобный" футляр от конфет вызвал переполох с вызовом полиции в московской школе

Полиция нагрянула в школу № 1601 имени Лютикова в Савёловском районе Москвы из-за упаковки от жидких конфет, сообщает Mash. Дело в том, что сладости продаются в зелёном футляре, похожем на гранату. Кто-то выбросил его прямо на газон возле здания школы. Бдительные прохожие позвонили в экстренные службы.

Тот самый "гранатоподобный" футляр от конфет, вызвавший переполох в московской школе. Фото © Mash

Зелёный футляр обследовали специалисты и ничего опасного не нашли: в нём действительно лежали конфеты.