"Гранатоподобный" футляр от конфет вызвал переполох с вызовом полиции в московской школе
Mash: Полицию вызвали к московской школе из-за предмета, похожего на гранату
Полиция нагрянула в школу № 1601 имени Лютикова в Савёловском районе Москвы из-за упаковки от жидких конфет, сообщает Mash. Дело в том, что сладости продаются в зелёном футляре, похожем на гранату. Кто-то выбросил его прямо на газон возле здания школы. Бдительные прохожие позвонили в экстренные службы.
Тот самый "гранатоподобный" футляр от конфет, вызвавший переполох в московской школе. Фото © Mash
Зелёный футляр обследовали специалисты и ничего опасного не нашли: в нём действительно лежали конфеты.
Лайф уже рассказывал, как в Москве у жилого дома в районе Крылатское обнаружили гранату Ф-1. Сразу после обнаружения снаряда полиция оцепила всю территорию на Осеннем бульваре и вызвала сапёров. Но лимонка оказалась муляжом.