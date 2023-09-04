Пьяный мужчина подорвался на гранате во дворе дома в Белгородской области
В Белгородской области 38-летний мужчина подорвался на гранате и получил множественные ранения. Как сообщает SHOT, пострадавший сам привёл её в действие во дворе собственного дома.
По информации телеграм-канала, инцидент случился минувшей ночью в посёлке Комсомольский Белгородского района. Местный житель употреблял алкоголь и в какой-то момент взял в руки гранату РГД-5. В результате детонации мужчина получил множественные осколочные ранения лица, рук, ног и контузию головного мозга.
Также в больнице у него подтвердили алкогольное опьянение. Сейчас правоохранители выясняют, откуда у пострадавшего мужчины появилась граната.
Ранее Лайф писал, что житель Алтайского края подорвался на гранате и получил множественные ранения. Полицейским он заявил, что якобы нашёл боеприпас на улице, но у правоохранителей возникли сомнения в подлинности его истории.
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