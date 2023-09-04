Пьяный мужчина подорвался на гранате во дворе дома в Белгородской области

В Белгородской области 38-летний мужчина подорвался на гранате и получил множественные ранения. Как сообщает SHOT, пострадавший сам привёл её в действие во дворе собственного дома.

По информации телеграм-канала, инцидент случился минувшей ночью в посёлке Комсомольский Белгородского района. Местный житель употреблял алкоголь и в какой-то момент взял в руки гранату РГД-5. В результате детонации мужчина получил множественные осколочные ранения лица, рук, ног и контузию головного мозга.

Также в больнице у него подтвердили алкогольное опьянение. Сейчас правоохранители выясняют, откуда у пострадавшего мужчины появилась граната.