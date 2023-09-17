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17 сентября, 15:13

Пистолеты, автоматы, пулемёты: Жители Подмосковья открыли оружейный цех прямо в подвале пятиэтажки

SHOT: В Королёве накрыли оружейный цех и склад в подвале пятиэтажки

В подмосковном Королёве оперативники накрыли оружейный цех и склад, оборудованный в подвале жилой пятиэтажки. Как сообщает SHOT, его владельцами оказались двое местных мужчин, которые работали на разных заводах в Московской области.

По данным телеграм-канала, тревогу забила жительница дома на улице Терешковой, которая заметила, как мужчины таскают в подвал какие-то тяжёлые ящики. Приехавших на её вызов силовиков ждал огромный сюрприз. При обыске они обнаружили пистолет Макарова, пистолет Стечкина, автомат Калашникова АК-74М, два револьвера, ружьё, два самодельных пистолета, а также станковый пулемёт и три пистолета-пулемёта разных моделей, включая Uzi. Помимо этого, было изъято 60 банок с неизвестными химикатами, 12 гранат, порядка 12 тысяч патронов разного калибра и около 500 составных частей различных автоматов и пистолетов (стволы, магазины и прочее). Вместе с тем в подвале стоял самодельный токарный станок, на котором, вероятно, и изготавливались некоторые составные части оружия.

У менеджера из Петербурга нашли схрон с патронами на целый взвод

У менеджера из Петербурга нашли схрон с патронами на целый взвод

Владельцев всего вышеперечисленного добра уже задержали, ими оказались 39-летний наладчик станков и 40-летний сварщик. Против мужчин завели уголовное дело, им грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители выясняют, есть ли у задержанных подельники.

Ранее сотрудники ФСБ обнаружили арсенал оружия у троих жителей Белгородской области. Первая часть была найдена в селе Ильинка. Мужчина прятал в гараже снайперскую винтовку Драгунова, гранату РГН, гладкоствольное ружьё и почти 2000 патронов. При этом документов на весь схрон у него не было.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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