Пистолеты, автоматы, пулемёты: Жители Подмосковья открыли оружейный цех прямо в подвале пятиэтажки

В подмосковном Королёве оперативники накрыли оружейный цех и склад, оборудованный в подвале жилой пятиэтажки. Как сообщает SHOT, его владельцами оказались двое местных мужчин, которые работали на разных заводах в Московской области.

По данным телеграм-канала, тревогу забила жительница дома на улице Терешковой, которая заметила, как мужчины таскают в подвал какие-то тяжёлые ящики. Приехавших на её вызов силовиков ждал огромный сюрприз. При обыске они обнаружили пистолет Макарова, пистолет Стечкина, автомат Калашникова АК-74М, два револьвера, ружьё, два самодельных пистолета, а также станковый пулемёт и три пистолета-пулемёта разных моделей, включая Uzi. Помимо этого, было изъято 60 банок с неизвестными химикатами, 12 гранат, порядка 12 тысяч патронов разного калибра и около 500 составных частей различных автоматов и пистолетов (стволы, магазины и прочее). Вместе с тем в подвале стоял самодельный токарный станок, на котором, вероятно, и изготавливались некоторые составные части оружия.

Владельцев всего вышеперечисленного добра уже задержали, ими оказались 39-летний наладчик станков и 40-летний сварщик. Против мужчин завели уголовное дело, им грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители выясняют, есть ли у задержанных подельники.