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26 сентября, 09:16

Кошка Аляска получила контузию из-за взрыва гранаты в Туле

Mash: В Туле неизвестные установили растяжку с гранатой Ф-1, пострадала кошка

Неизвестные установили растяжку с гранатой Ф-1 на двери дома на Тургеневской улице в Туле. По данным Mash, от взрыва пострадала местная кошка Аляска — ветеринары диагностировали у неё контузию.

Спецслужбы, прибывшие на место, сейчас выясняют, кто именно и зачем установил гранату. По предварительным данным, в доме проживают волонтёры, собирающие средства на нужды СВО.

Гранату нашли в комнате арендатора склада в Москве

Гранату нашли в комнате арендатора склада в Москве

Ранее Лайф сообщал, что двое подростков в Ингушетии подорвались на гранате, которую нашли во дворе. Оба пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии. Сейчас за их жизнь борются медики.

Обложка ©

hang niu / Unsplash

Марина Калегина
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