Кошка Аляска получила контузию из-за взрыва гранаты в Туле
Mash: В Туле неизвестные установили растяжку с гранатой Ф-1, пострадала кошка
Неизвестные установили растяжку с гранатой Ф-1 на двери дома на Тургеневской улице в Туле. По данным Mash, от взрыва пострадала местная кошка Аляска — ветеринары диагностировали у неё контузию.
Спецслужбы, прибывшие на место, сейчас выясняют, кто именно и зачем установил гранату. По предварительным данным, в доме проживают волонтёры, собирающие средства на нужды СВО.
Ранее Лайф сообщал, что двое подростков в Ингушетии подорвались на гранате, которую нашли во дворе. Оба пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии. Сейчас за их жизнь борются медики.