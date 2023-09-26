Кошка Аляска получила контузию из-за взрыва гранаты в Туле

Неизвестные установили растяжку с гранатой Ф-1 на двери дома на Тургеневской улице в Туле. По данным Mash, от взрыва пострадала местная кошка Аляска — ветеринары диагностировали у неё контузию.

Спецслужбы, прибывшие на место, сейчас выясняют, кто именно и зачем установил гранату. По предварительным данным, в доме проживают волонтёры, собирающие средства на нужды СВО.