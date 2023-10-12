Украинский беспилотник взорвался при перехвате на окраине Брянска
Богомаз: Украинский беспилотник подавлен системами РЭБ на окраине Брянска
На окраине Брянска средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолётного типа. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.
"При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет", — написал политик в телеграм-канале, добавив, что сейчас на месте происшествия работают все оперативные и экстренные службы.
А 11 октября украинский беспилотник самолётного типа был сбит в небе над Белгородской областью. Его обломки рухнули на жилой дом в Белгородском районе, после чего произошло возгорание. В результате падения частей дрона пострадали два человека — мужчина и женщина, они находятся в тяжёлом состоянии. Позднее из-под обломков извлекли тела двух взрослых, а также маленького ребёнка.
Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin