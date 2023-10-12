Украинский беспилотник взорвался при перехвате на окраине Брянска

На окраине Брянска средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолётного типа. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

"При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет", — написал политик в телеграм-канале, добавив, что сейчас на месте происшествия работают все оперативные и экстренные службы.