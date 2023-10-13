ВСУ пытались больше 20 раз атаковать российские позиции и лишились почти 900 человек

Российские военные за неделю отразили 22 атаки украинской армии на Краснолиманском направлении. Такие данные озвучила журналистам в пятницу, 13 октября, пресс-служба Минобороны. В результате на данном направлении противник потерял более 895 человек личного состава. Кроме того, у ВСУ теперь минус четыре танка, 11 боевых бронемашин, 11 автомобилей, 19 орудий, а также реактивная система залпового огня Vampire чешского производства.