Российские "Солнцепёки" выжгли три опорных пункта ВСУ в ДНР
Армия России отразила пять атак штурмовиков ВСУ на Краснолиманском направлении
Армия России отразила пять атак штурмовых групп трёх подразделений Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.
"В районе Торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины", — уточнил Савчук.
Потери украинских подразделений на данном участке фронта составили около 40 военнослужащих. Также российские бойцы уничтожили пикап ВСУ, а в ходе контрбатарейной борьбы вскрыли и подавили около 15 артиллерийских расчётов противника.
Помимо этого, на этом направлении экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" поразили три опорных пункта украинской армии. Уничтожен также пункт временной дислокации ВСУ в районе посёлка Желанное ДНР.
А ранее российская авиация поразила живую силу и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 25 районах в зоне проведения специальной военной операции. Помимо того, российские бойцы отразили две атаки ВСУ на Марьинском и Авдеевском направлениях.
VK / Минобороны РФ