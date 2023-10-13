Российские "Солнцепёки" выжгли три опорных пункта ВСУ в ДНР

Армия России отразила пять атак штурмовых групп трёх подразделений Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

"В районе Торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины", — уточнил Савчук.

Потери украинских подразделений на данном участке фронта составили около 40 военнослужащих. Также российские бойцы уничтожили пикап ВСУ, а в ходе контрбатарейной борьбы вскрыли и подавили около 15 артиллерийских расчётов противника.

Помимо этого, на этом направлении экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" поразили три опорных пункта украинской армии. Уничтожен также пункт временной дислокации ВСУ в районе посёлка Желанное ДНР.