Шойгу: ВСУ не достигли успеха в контрнаступлении, а ВС РФ улучшили позиции

Вооружённые силы РФ улучшили положение на многих участках фронта в зоне спецоперации, продвижения противника не допущено. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе совещания, которое провёл президент Владимир Путин.

"Попытки противника на разных направлениях проводить наступательные действия — на всех направлениях практически они сталкиваются с нашей активной обороной. На многих участках нам удаётся улучшить тактическое положение. Нигде не допущено продвижения (противника. — Прим. Лайфа). У нас пройдены весенняя наступательная кампания (ВСУ. — Прим. Лайфа), летняя, осенняя. Ни в какой из этих кампаний успеха противнику достичь не удалось", — отметил Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин провёл сегодня совещание, в котором приняли участие в том числе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и глава Росгвардии Виктор Золотов.