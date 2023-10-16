Шойгу: ВСУ не достигли успеха в контрнаступлении, а ВС РФ улучшили позиции
Вооружённые силы РФ улучшили положение на многих участках фронта в зоне спецоперации, продвижения противника не допущено. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе совещания, которое провёл президент Владимир Путин.
"Попытки противника на разных направлениях проводить наступательные действия — на всех направлениях практически они сталкиваются с нашей активной обороной. На многих участках нам удаётся улучшить тактическое положение. Нигде не допущено продвижения (противника. — Прим. Лайфа). У нас пройдены весенняя наступательная кампания (ВСУ. — Прим. Лайфа), летняя, осенняя. Ни в какой из этих кампаний успеха противнику достичь не удалось", — отметил Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин провёл сегодня совещание, в котором приняли участие в том числе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и глава Росгвардии Виктор Золотов.
Напомним, украинские войска начали своё широко анонсированное контрнаступление 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями. По словам Владимира Путина, противник уже лишился более 90 тысяч своих военных. Президент РФ на днях констатировал, что манёвр ВСУ полностью провалился, но Украина готовит новые активные операции на отдельных участках фронта.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ