Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу на передовом пункте управления группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении заслушал доклады по обстановке и снаряжению военных перед зимним периодом. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Восток". Видео © t.me / Минобороны России

Командующий группировкой Андрей Кузьменко и офицеры штаба зачитали Шойгу доклады по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.

Отдельно министр заслушал доклады начальников соответствующих служб о готовности группировки к действиям в зимний период и обеспеченности отопительными печами, а также средствами обогрева личного состава.