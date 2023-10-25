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Опубликовано 25 октября 2023, 02:10
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Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу на передовом пункте управления группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении заслушал доклады по обстановке и снаряжению военных перед зимним периодом. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Восток". Видео © t.me / Минобороны России

Командующий группировкой Андрей Кузьменко и офицеры штаба зачитали Шойгу доклады по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.

Отдельно министр заслушал доклады начальников соответствующих служб о готовности группировки к действиям в зимний период и обеспеченности отопительными печами, а также средствами обогрева личного состава.

Шойгу: В зону СВО в день поставляется до 10–15 тысяч тонн боеприпасов и топлива
Шойгу: В зону СВО в день поставляется до 10–15 тысяч тонн боеприпасов и топлива

А ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии и боеприпасов в условиях СВО. Решение задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, РСЗО, а также минимизировать сроки их поставки в войска, подчеркнул глава ведомства.

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Артур Лапсаков
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