Российские войска с начала СВО уничтожили уже 500 украинских самолётов
С начала специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили уже 500 украинских самолётов и более 250 вертолетов. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 500 самолётов, 252 вертолёта... 12 778 танков и других боевых бронированных машин", — говорится в сообщении ведомства.
При этом только за последние сутки российские средства ПВО сбили семь украинских самолётов Миг-29.
А ранее стало известно, что с начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили уже более восьми тысяч украинских беспилотников. Только за последнюю неделю было поражено 314 дронов ВСУ.