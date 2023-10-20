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Регион
Опубликовано 20 октября 2023, 12:36

Российские войска с начала СВО уничтожили уже 500 украинских самолётов

С начала специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили уже 500 украинских самолётов и более 250 вертолетов. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 500 самолётов, 252 вертолёта... 12 778 танков и других боевых бронированных машин", — говорится в сообщении ведомства.

При этом только за последние сутки российские средства ПВО сбили семь украинских самолётов Миг-29.

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А ранее стало известно, что с начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили уже более восьми тысяч украинских беспилотников. Только за последнюю неделю было поражено 314 дронов ВСУ.

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Wikipedia / Ministry of Defense of Ukraine

Александра Вишнякова
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