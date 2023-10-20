Российские войска с начала СВО уничтожили уже 500 украинских самолётов

С начала специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили уже 500 украинских самолётов и более 250 вертолетов. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 500 самолётов, 252 вертолёта... 12 778 танков и других боевых бронированных машин", — говорится в сообщении ведомства.

При этом только за последние сутки российские средства ПВО сбили семь украинских самолётов Миг-29.