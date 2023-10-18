ВС РФ уничтожили склад авиабоеприпасов ВСУ и поразили два командных пункта

За минувшие сутки ударами ВС РФ был уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ в Днепропетровской области. Также удалось поразить командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады украинских войск и 102-й бригады теробороны Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины. В районах населённых пунктов Серебрянка ДНР и Малиновка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны", — сказано в сообщении военного ведомства.