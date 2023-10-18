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Опубликовано 18 октября 2023, 12:50

ВС РФ уничтожили склад авиабоеприпасов ВСУ и поразили два командных пункта

МО: ВС РФ уничтожили склад средств авиапоражения ВСУ под Днепропетровском

За минувшие сутки ударами ВС РФ был уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ в Днепропетровской области. Также удалось поразить командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады украинских войск и 102-й бригады теробороны Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины. В районах населённых пунктов Серебрянка ДНР и Малиновка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны", сказано в сообщении военного ведомства.

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А сегодня ночью над территорией России было уничтожено и перехвачено 28 украинских беспилотников самолётного типа. По данным Министерства обороны, они были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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