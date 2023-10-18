В Минобороны сообщили о 28 перехваченных украинских БПЛА в России

Сегодня ночью над территорией России было уничтожено и перехвачено 28 украинских беспилотников самолётного типа. По данным Министерства обороны, они были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).

"Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Чёрного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — сказано в сообщении ведомства.