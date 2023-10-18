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18 октября, 03:42

В Минобороны сообщили о 28 перехваченных украинских БПЛА в России

Минобороны: Над территорией России за ночь уничтожено 28 украинских беспилотников

Сегодня ночью над территорией России было уничтожено и перехвачено 28 украинских беспилотников самолётного типа. По данным Министерства обороны, они были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).

"Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Чёрного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — сказано в сообщении ведомства.

В Крыму за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников

В Крыму за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в небе над Белгородской областью было уничтожено шесть беспилотников самолётного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

Getty Images / NiseriN

Оксана Попова
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