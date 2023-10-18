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18 октября, 01:51

Шесть беспилотников уничтожено средствами ПВО над Белгородской областью

Гладков: Шесть беспилотников самолётного типа сбито над Белгородской областью

Шесть беспилотников самолётного типа было уничтожено в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в телеграм-канале.

Обломки беспилотника обнаружили в поле в Саратовской области

Обломки беспилотника обнаружили в поле в Саратовской области

Ранее сообщалось, что три беспилотника самолётного типа были уничтожены в небе над Белгородским районом и Яковлевским городским округом региона. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, по предварительным данным, никто не пострадал.

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Getty Images / yucelyilmaz

Оксана Попова
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