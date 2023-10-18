Шесть беспилотников уничтожено средствами ПВО над Белгородской областью

Шесть беспилотников самолётного типа было уничтожено в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в телеграм-канале.