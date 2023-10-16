Обломки беспилотника обнаружили в поле в Саратовской области
Обломки беспилотника обнаружены в поле в Саратовской области. Как сообщает SHOT, их заметил комбайнёр во время сбора урожая на поле агрофирмы "Пегас".
Вероятно, дрон самолётного типа был уничтожен в Балаковском районе. Никто не пострадал. Разрушений также не обнаружено, урожай значительно не пострадал. В данный момент поле частично оцеплено. Обломки беспилотника изучают силовики.
Информацию о нахождении обломков БПЛА также подтвердил в телеграм-канале глава Балаковского района Сергей Грачёв. Он добавил, что все детали произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал машину с работниками администрации Харьковской области и активистами партии "Единая Россия", которые везли гуманитарную помощь. К счастью, никто не пострадал.
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