Обломки беспилотника обнаружили в поле в Саратовской области

Обломки беспилотника обнаружены в поле в Саратовской области. Как сообщает SHOT, их заметил комбайнёр во время сбора урожая на поле агрофирмы "Пегас".

Вероятно, дрон самолётного типа был уничтожен в Балаковском районе. Никто не пострадал. Разрушений также не обнаружено, урожай значительно не пострадал. В данный момент поле частично оцеплено. Обломки беспилотника изучают силовики.

Информацию о нахождении обломков БПЛА также подтвердил в телеграм-канале глава Балаковского района Сергей Грачёв. Он добавил, что все детали произошедшего выясняются.