Чиновники Харьковской ВГА везли гумпомощь, но попали под удар дрона Украины

Украинский беспилотник атаковал машину с работниками администрации Харьковской области и активистами партии "Единая Россия", которые везли гуманитарную помощь. Никто не пострадал. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местных чиновников.

"В ходе выполнения гуманитарной миссии сотрудниками ВГА совместно с активистами центра помощи "Единой России" на подконтрольной территории Харьковской области под удар вражеского беспилотника попал служебный автомобиль ВГА", — отмечается в тексте.