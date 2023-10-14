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Регион
Опубликовано 14 октября 2023, 15:52

Чиновники Харьковской ВГА везли гумпомощь, но попали под удар дрона Украины

Украинский беспилотник атаковал машину с работниками администрации Харьковской области и активистами партии "Единая Россия", которые везли гуманитарную помощь. Никто не пострадал. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местных чиновников.

"В ходе выполнения гуманитарной миссии сотрудниками ВГА совместно с активистами центра помощи "Единой России" на подконтрольной территории Харьковской области под удар вражеского беспилотника попал служебный автомобиль ВГА", отмечается в тексте.

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Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила больше 30 дронов ВСУ за сутки. Аппараты замечены в районах населённых пунктов Нырково Луганской Народной Республики, Берестовое Харьковской области, Вербовое, Романовское Запорожской области и Песчановка Херсонской области.

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Татьяна Миссуми
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