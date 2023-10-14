Чиновники Харьковской ВГА везли гумпомощь, но попали под удар дрона Украины
Украинский беспилотник атаковал машину с работниками администрации Харьковской области и активистами партии "Единая Россия", которые везли гуманитарную помощь. Никто не пострадал. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местных чиновников.
"В ходе выполнения гуманитарной миссии сотрудниками ВГА совместно с активистами центра помощи "Единой России" на подконтрольной территории Харьковской области под удар вражеского беспилотника попал служебный автомобиль ВГА", — отмечается в тексте.
Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила больше 30 дронов ВСУ за сутки. Аппараты замечены в районах населённых пунктов Нырково Луганской Народной Республики, Берестовое Харьковской области, Вербовое, Романовское Запорожской области и Песчановка Херсонской области.
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