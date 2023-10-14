Российская ПВО сбила больше 30 дронов ВСУ за сутки
Минобороны: Российская ПВО уничтожила 31 беспилотник ВСУ за прошедшие сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Нырково Луганской Народной Республики, Берестовое Харьковской области, Вербовое, Романовское Запорожской области и Песчановка Херсонской области", — говорится в сообщении.
Ранее сегодня стало известно о том, что ВСУ попытались атаковать исправительную колонию в Брянске с помощью БПЛА "Рубака". Это не первая атака: ранее на этой неделе украинская армия уже предпринимала попытку атаки этого учреждения дроном.
ТАСС / Николай Гынгазов