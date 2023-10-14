ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября 2023, 11:02

Российская ПВО сбила больше 30 дронов ВСУ за сутки

Минобороны: Российская ПВО уничтожила 31 беспилотник ВСУ за прошедшие сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Нырково Луганской Народной Республики, Берестовое Харьковской области, Вербовое, Романовское Запорожской области и Песчановка Херсонской области", говорится в сообщении.

Украинская армия стянула резервы морпехов и понтонёров к правому берегу Днепра
Украинская армия стянула резервы морпехов и понтонёров к правому берегу Днепра

Ранее сегодня стало известно о том, что ВСУ попытались атаковать исправительную колонию в Брянске с помощью БПЛА "Рубака". Это не первая атака: ранее на этой неделе украинская армия уже предпринимала попытку атаки этого учреждения дроном.

BannerImage

ТАСС / Николай Гынгазов

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
  • ЛНР
  • Запорожская область
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar