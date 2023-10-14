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Опубликовано 14 октября 2023, 04:56
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Украинская армия стянула резервы морпехов и понтонёров к правому берегу Днепра

В Херсонщине сообщили о скоплении морпехов и понтонёров ВСУ на берегу Днепра

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская армия перебросила морпехов и понтонёров к правому берегу Днепра. По его словам, ВСУ продолжают попытки переправиться на левобережье.

"Противник подтянул резервы в виде морской пехоты, подразделений понтонёров, продолжает самоубийственные рейды на лодках на острова. Пытается накапливать на правом берегу недалеко от реки военные запасы", рассказал Сальдо ТАСС.

Вопреки потугам украинских военных российские силы продолжают полностью контролировать обстановку. Глава области отметил, что ВС России готовы к любому сценарию.

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Ранее Лайф писал, что украинская армия потерпела разгром на острове Переяславский в устье Днепра. Как уточнили в Минобороны РФ, были уничтожены три ДРГ противника на Херсонском направлении.

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Андрей Бражников
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