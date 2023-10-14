Украинская армия стянула резервы морпехов и понтонёров к правому берегу Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская армия перебросила морпехов и понтонёров к правому берегу Днепра. По его словам, ВСУ продолжают попытки переправиться на левобережье.

"Противник подтянул резервы в виде морской пехоты, подразделений понтонёров, продолжает самоубийственные рейды на лодках на острова. Пытается накапливать на правом берегу недалеко от реки военные запасы", — рассказал Сальдо ТАСС.

Вопреки потугам украинских военных российские силы продолжают полностью контролировать обстановку. Глава области отметил, что ВС России готовы к любому сценарию.