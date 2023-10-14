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14 октября, 09:24

Украинский беспилотник попытался атаковать исправительную колонию в Брянске

SHOT: ВСУ пытались атаковать исправительную колонию в Брянске с помощью БПЛА

ВСУ попытались атаковать исправительную колонию в Брянске с помощью БПЛА "Рубака". Это уже вторая попытка ВСУ за неделю, сообщает SHOT.

Беспилотник, содержащий пять килограммов взрывчатки и боеприпас КЗ-3, упал на территорию ИК-2 вчера днём. В результате атаки были эвакуированы заключённые и сотрудники колонии, а также жители близлежащих домов и воспитанники детского сада "Веснянка".

Беспилотник уничтожили на месте. БПЛА "Рубака" выполнен по схеме "летающее крыло" и преодолевает расстояние до 500 километров, а его стоимость может достигать полутора миллионов рублей.

ПВО перехватила два украинских дрона над акваторией Чёрного моря

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Ранее украинская армия попыталась с помощью беспилотника нанести удар по хранилищу с топливом в Брянской области. Накануне ночью БПЛА самолётного типа влетел на территорию логистического центра в посёлке Лесное Суражского района, в результате чего был повреждён пустой резервуар для хранения дизеля.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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