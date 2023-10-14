Украинский беспилотник попытался атаковать исправительную колонию в Брянске

ВСУ попытались атаковать исправительную колонию в Брянске с помощью БПЛА "Рубака". Это уже вторая попытка ВСУ за неделю, сообщает SHOT.

Беспилотник, содержащий пять килограммов взрывчатки и боеприпас КЗ-3, упал на территорию ИК-2 вчера днём. В результате атаки были эвакуированы заключённые и сотрудники колонии, а также жители близлежащих домов и воспитанники детского сада "Веснянка".

Беспилотник уничтожили на месте. БПЛА "Рубака" выполнен по схеме "летающее крыло" и преодолевает расстояние до 500 километров, а его стоимость может достигать полутора миллионов рублей.