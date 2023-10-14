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14 октября, 05:09

ПВО перехватила два украинских дрона над акваторией Чёрного моря

Два украинских беспилотника уничтожили дежурные средства ПВО над акваторией Чёрного моря. Об этом субботу, 14 октября, сообщила пресс-служба Минобороны страны. Это произошло недалеко от берегов Кубани. Разрушений и пострадавших нет.

"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации", сказано в сообщении.

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Накануне Лайф сообщал, что ПВО перехватили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, а на днях губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что силы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник на окраине регионального центра. В результате никто не пострадал, но, как узнал Лайф, обломки дрона упали на территорию стройкомплекса.

Обложка ©

Aaron Burden / Unsplash

Марина Калегина
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