ПВО перехватила два украинских дрона над акваторией Чёрного моря

Два украинских беспилотника уничтожили дежурные средства ПВО над акваторией Чёрного моря. Об этом субботу, 14 октября, сообщила пресс-служба Минобороны страны. Это произошло недалеко от берегов Кубани. Разрушений и пострадавших нет.