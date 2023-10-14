ПВО перехватила два украинских дрона над акваторией Чёрного моря
Два украинских беспилотника уничтожили дежурные средства ПВО над акваторией Чёрного моря. Об этом субботу, 14 октября, сообщила пресс-служба Минобороны страны. Это произошло недалеко от берегов Кубани. Разрушений и пострадавших нет.
"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации", — сказано в сообщении.
Накануне Лайф сообщал, что ПВО перехватили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, а на днях губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что силы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник на окраине регионального центра. В результате никто не пострадал, но, как узнал Лайф, обломки дрона упали на территорию стройкомплекса.