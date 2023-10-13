ПВО перехватила два украинских дрона над Белгородской и Брянской областями
Российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"13 октября около 13:15 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении МО РФ.
А минувшим вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что силы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник на окраине регионального центра. В результате никто не пострадал, но, как узнал Лайф, обломки дрона упали на территорию стройкомплекса.
Shutterstock