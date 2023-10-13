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13 октября, 11:26

ПВО перехватила два украинских дрона над Белгородской и Брянской областями

Российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"13 октября около 13:15 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении МО РФ.

Украинский беспилотник со взрывчаткой пытался атаковать колонию в Брянске

Украинский беспилотник со взрывчаткой пытался атаковать колонию в Брянске

А минувшим вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что силы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник на окраине регионального центра. В результате никто не пострадал, но, как узнал Лайф, обломки дрона упали на территорию стройкомплекса.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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