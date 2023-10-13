Обломки подавленного в Брянске беспилотника упали на территорию стройкомплекса
Обломки украинского беспилотника самолётного типа, подавленного накануне на окраине Брянска, упали на территории стройкомплекса. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, при взрыве загорелось одно из коммерческих помещений. Огонь успел распространиться на площади 90 квадратных метров и был оперативно потушен. Сумма ущерба устанавливается.
Напомним, как сообщал минувшим вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз, силы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник на окраине регионального центра. Пострадавших нет.
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