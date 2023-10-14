Старший прапорщик Армии России ушёл от погони на БТР и лишил ВСУ секретного трофея

Сержант ВС РФ Александр Черных вместе со своим расчётом боевой машины реактивной системы залпового огня уничтожил свыше 20 украинских военных и сообщил в штаб о месте их временной дислокации, а старший прапорщик Вячеслав Горбатов в одиночку под огнём противника эвакуировал шифровальную аппаратуру связи. О новых героях спецоперации рассказало Министерство обороны.

В ходе отражения атаки противника, чьи силы превосходили наши по численности, российские подразделения запросили поддержку артиллерии. Расчёт боевой машины РСЗО, которым руководил замкомвзвода сержант Черных, одним из первых открыл огонь. Используя БПЛА квадрокоптерного типа, Александр вёл наблюдение за результатами поражения противника и производил корректировку огня, благодаря чему было уничтожено более 20 бойцов ВСУ.

Далее сержант при помощи беспилотника проследил за отступающими националистами и обнаружил место их дислокации. В штабе приняли решение о нанесении массированного удара по этим позициям. В результате было уничтожено более 30 человек личного состава, два бронетранспортёра, а также два полевых склада с боеприпасами.

А техник взвода связи старший прапорщик Вячеслав Горбатов спас секретную аппаратуру, рискуя жизнью. Военные ВСУ определили местонахождение командного пункта, где начальник аппаратной — Горбатов — выполнял боевые задачи по организации связи с подразделениями в интересах командира батальона. Под артиллерийским огнём он в одиночку эвакуировал из подбитых машин шифровальную аппаратуру связи, загрузил её в бронетранспортёр и скрылся от ВСУ. Благодаря его отваге и грамотным действиям было предотвращено попадание в руки противника ключевой документации и секретной аппаратуры.