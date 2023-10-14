ВСУ второй раз за неделю попытались атаковать хранилище с топливом под Брянском

Украинская армия второй раз за неделю попыталась с помощью беспилотника нанести удар по хранилищу с топливом в Брянской области. О случившемся пишет SHOT.

Накануне ночью БПЛА самолётного типа влетел на территорию логистического центра в посёлке Лесное Суражского района, в результате чего был повреждён пустой резервуар для хранения дизеля. Пострадавших нет.