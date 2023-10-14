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Регион
Опубликовано 14 октября 2023, 07:57
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ВСУ второй раз за неделю попытались атаковать хранилище с топливом под Брянском

Украинская армия второй раз за неделю попыталась с помощью беспилотника нанести удар по хранилищу с топливом в Брянской области. О случившемся пишет SHOT.

Накануне ночью БПЛА самолётного типа влетел на территорию логистического центра в посёлке Лесное Суражского района, в результате чего был повреждён пустой резервуар для хранения дизеля. Пострадавших нет.

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Напомним, 11 октября ВСУ уже совершали попытку атаковать хранилище с топливом в Брянской области. Два украинских беспилотника были сбиты на подлёте к объекту. Обломки одного из них упали на пустую цистерну. Никто не пострадал.

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Getty Images / Libkos

Татьяна Миссуми
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