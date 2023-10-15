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15 октября, 11:57

В Белгородской области уничтожены два украинских дрона самолётного типа

В Минобороны сообщили об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью

Над Белгородской областью силами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотника самолётного типа. Как уточнили в пресс-службе Минобороны России, террористическая атака киевского режима была пресечена в воскресенье, 15 октября, примерно в 14:00.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Как сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, по предварительным данным, при атаке беспилотников никто не пострадал. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

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А накануне стало известно о попытке украинской армии атаковать исправительную колонию в Брянске с помощью БПЛА "Рубака". Беспилотник, содержавший пять килограммов взрывчатки и боеприпас КЗ-3, упал на территорию ИК-2.

Обложка ©

Unsplash / Fabrizio Conti

Наталья Исакова
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