В Белгородской области уничтожены два украинских дрона самолётного типа
В Минобороны сообщили об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью
Над Белгородской областью силами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотника самолётного типа. Как уточнили в пресс-службе Минобороны России, террористическая атака киевского режима была пресечена в воскресенье, 15 октября, примерно в 14:00.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
Как сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, по предварительным данным, при атаке беспилотников никто не пострадал. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
А накануне стало известно о попытке украинской армии атаковать исправительную колонию в Брянске с помощью БПЛА "Рубака". Беспилотник, содержавший пять килограммов взрывчатки и боеприпас КЗ-3, упал на территорию ИК-2.
Unsplash / Fabrizio Conti