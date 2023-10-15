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Регион
Опубликовано 15 октября 2023, 01:01
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Минобороны РФ сообщило о перехвате 27 украинских БПЛА за ночь

Минобороны РФ сообщило о ночной попытке Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории России с помощью БПЛА самолётного типа. Все беспилотники были уничтожены.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых 18 — над Курской областью и два — над Белгородской уничтожены в воздухе", уточнили в Минобороны.

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А накануне стало известно о попытке украинской армии атаковать исправительную колонию в Брянске с помощью БПЛА "Рубака". Беспилотник, содержащий пять килограммов взрывчатки и боеприпас КЗ-3, упал на территорию ИК-2.

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Getty Images / NiseriN

Андрей Бражников
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