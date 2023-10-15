Минобороны РФ сообщило о перехвате 27 украинских БПЛА за ночь

Минобороны РФ сообщило о ночной попытке Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории России с помощью БПЛА самолётного типа. Все беспилотники были уничтожены.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых 18 — над Курской областью и два — над Белгородской уничтожены в воздухе", — уточнили в Минобороны.