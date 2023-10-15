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14 октября, 21:07

Система ПВО сбила 12 беспилотников в небе над Курской областью

Губернатор Старовойт сообщил о 12 сбитых над Курской областью украинских БПЛА

Над Курском и Курским районом вечером 14 октября сбито 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

"Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино", — написал он, добавив, что пострадавших в результате инцидента нет.

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Ранее губернатор сообщил о работе системы ПВО. Он попросил жителей сохранять спокойствие и не приближаться к обломкам БПЛА из-за опасности их самоликвидации.

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Wikipedia / Mil.ru

Лариса Сафронова
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