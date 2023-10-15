Система ПВО сбила 12 беспилотников в небе над Курской областью
Губернатор Старовойт сообщил о 12 сбитых над Курской областью украинских БПЛА
Над Курском и Курским районом вечером 14 октября сбито 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.
"Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино", — написал он, добавив, что пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее губернатор сообщил о работе системы ПВО. Он попросил жителей сохранять спокойствие и не приближаться к обломкам БПЛА из-за опасности их самоликвидации.
Wikipedia / Mil.ru