Система ПВО сбила 12 беспилотников в небе над Курской областью

Над Курском и Курским районом вечером 14 октября сбито 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

"Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино", — написал он, добавив, что пострадавших в результате инцидента нет.