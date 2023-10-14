Система ПВО сбивает воздушные цели над Курской областью

Противовоздушная оборона работает в Курской области, жителей просят не трогать обломки сбитых объектов из-за риска их самоликвидации. С предупреждением к землякам обратился губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

"В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним!" — призвал глава региона и попросил сообщать о таких находках по телефону 112.