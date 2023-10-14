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Регион
Опубликовано 14 октября 2023, 15:13
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ПВО России уничтожила украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщалась.

"14 октября около 17:30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", уточнили в ведомстве.

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Накануне сообщалось, что российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями. Никто не пострадал.

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Татьяна Миссуми
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