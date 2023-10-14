Регион

Уведомления отключены

14 октября, 15:13

ПВО России уничтожила украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщалась.

"14 октября около 17:30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", уточнили в ведомстве.

В двух регионах РФ отразили вечерний налёт дронов ВСУ

В двух регионах РФ отразили вечерний налёт дронов ВСУ

Накануне сообщалось, что российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями. Никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров