Три беспилотника самолётного типа сбиты над Белгородской областью
Гладков: Три БПЛА самолётного типа сбиты силами ПВО в Белгородской области
Три беспилотника самолётного типа были уничтожены в небе над Белгородским районом и Яковлевским городским округом региона. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, по предварительным данным, никто не пострадал.
"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты три БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.
Ранее обломки беспилотника были обнаружены в поле в Саратовской области. Их заметил комбайнер во время сбора урожая на поле агрофирмы "Пегас". Вероятно, дрон самолётного типа был уничтожен в Балаковском районе. Пострадавших нет.
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