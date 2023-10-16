Три беспилотника самолётного типа сбиты над Белгородской областью

Три беспилотника самолётного типа были уничтожены в небе над Белгородским районом и Яковлевским городским округом региона. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, по предварительным данным, никто не пострадал.

"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты три БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.